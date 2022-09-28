وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية، أن الرئيس الفرنسي، أطلع علييف على نتائج الاجتماع الذي عقده مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الاثنين، وأن الجانبين ناقشا الاشتباكات التي وقعت مؤخرًا على الحدود الأذرية الأرمينية، كما بحثا مسألة بدء محادثات السلام بين باكو ويريفان.



وأعلنت رئاسة الوزراء في أرمينيا أن رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد غادر البلاد متوجها إلى فرنسا في زيارة رسمية.



يُشار أيضًا إلى أن رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعًا مع وفد برئاسة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الأرمينية في مجلس الشيوخ الفرنسي جيلبرت لوك ديفيناز؛ لبحث مسألة انسحاب القوات الأذرية من الأراضي الأرمينية.



يُذكر أن وزارة الدفاع الأذرية اتهمت في وقت سابق القوات الأرمينية بشن "أعمال تخريبية واسعة النطاق" قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، مشيرة إلى أن مواقع جيشها "تعرضت للقصف، ولا سيما بقذائف الهاون".