الداخلية تضبط كميات من الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة بحوزة تجار الكيف

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط القائمين على ترويجها بمختلف المحافظات، حيث تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته ( 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام– مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس – كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) زضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – 110 أقراص مؤثرة - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس – أدوات لتعبئة المواد المخدرة) زضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته (عدد 50 طربة من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام – طبنجة – عدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى) وضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – 60 قرص مخدر - مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بلبيس وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.