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الحكومة تنفى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:05 م
الحكومة تنفى إلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء العلاج على نفقة الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون توقف، مع  تقديم كافة خدماتها الطبية بالمجان من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية، حيث تم إصدار 340 ألفاً و333 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه

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