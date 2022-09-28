التراث المصرى فى الأرشيف الكرواتى فى احتفالية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع سفارة جمهورية كرواتيا، فعالية بعنوان: "معابد مُنتشلة من النيل – التراث المصرى فى الأرشيف الكرواتي"، وذلك يوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، الساعة الثانية ظهرًا فى قاعة الوفود بمبنى مركز المؤتمرات.

تأتى الفعالية بمناسبة مرور ثلاثين عامًا على العلاقات المصرية الكرواتية، وتبدأ بعرض لكتاب "معابد مُنتشلة من النيل" الذى أعد نصه كل من "دانييل رافاييليتش" و"خرفوييه جرجينا"، ويضم توثيقًا فوتوغرافيًّا قام به مدير تصوير شركة زورا فيلم "أنطون ماركيتش"، ليس فقط لأعمال طاقم إعداد الأفلام، ولكنه شمل أيضًا صورًا لمواقع تراثية، ومدن وأماكن مرَّ بها المصور خلال فترة وجوده بمصر عام 1962، وضم المحتوى كذلك بورتريهات للسكان المحليين.



يتبع ذلك عرض ثلاثة أفلام وثائقية عن مصر تم إنتاجهم بواسطة شركة "زورا فيلم" الكرواتية خلال عام 1962 أثناء الحملة الضخمة التى قادتها منظمة اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة المهددة بالغرق بعد بناء السد العالي. وقد تم اختيار حوالى 70 صورة فوتوغرافية من مجموعة "ماركيتش" ليتم عرضها للجمهور فى معرض على هامش الاحتفالية فى الفترة ما بين 3 إلى 12 أكتوبر بقاعة المعارض الغربية بمركز المؤتمرات.