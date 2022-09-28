الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء التسريبات بخطوط (نورد ستريم)

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أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الأضرار التي لحقت بخطي أنابيب غاز (نورد ستريم 1 و2) والتي أدت لحدوث تسربات في المياه الدولية لبحر البلطيق.



وقال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل - في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن السلامة والشواغل البيئية ذات أولوية قصوى، وهذه الحوادث ليست صدفة وتؤثر علينا جميعًا.



وأضاف أن جميع المعلومات المتاحة لدينا تشير إلى أن هذه التسريبات هي نتيجة فعل متعمد، وسندعم أي تحقيق يهدف إلى الحصول على وضوح كامل بشأن ما حدث ولماذا، وسنتخذ المزيد من الخطوات لزيادة قدرتنا على الصمود في مجال أمن الطاقة.



وتابع أن أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة الأوروبية هو أمر غير مقبول على الإطلاق وسيُقابل برد قوي وموحد.