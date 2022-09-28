الإعصار "نورو" يضرب فيتنام ويتسبب فى انقطاع الكهرباء

وكالات

ضرب الإعصار نورو فيتنام صباح الأربعاء، متسببا بانقطاعات في التيار الكهربائي في وسط البلاد حيث احتمى عشرات آلاف السكان من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة التي أودت بحياة عشرة أشخاص في الفيليبين.

وحسب موقع سويس انفو، قال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن عين الإعصار "كانت في الساعة الرابعة فجراً بين دانانانغ وقوانغ نام"، مشيراً إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار تراوح بين 103 و117 كيلومترا في الساعة.

وفي دانانع، ثالث كبرى مدن البلاد، عصفت الرياح العاتية بالمباني واقتلعت أشجاراً ودمرت أسطحاً، وقد منع السكان من الخروج إلى الشارع.

واحتمى أكثر من 200 ألف شخص في فيتنام في ملاجئ بعدما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن نورو هو أحد أشد الأعاصير التي تشهدها الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وكان الإعصار نورو ضرب هذا الأسبوع الفيليبين حيث حصد أرواح عشرة أشخاص، من بينهم خمسة مسعفين في حصيلة رسمية جديدة. ولا يزال ثمانية أشخاص في عداد المفقودين.

في فيتنام كانت سرعة الرياح أقل مما كان متوقعا في الأساس إلا أن خبراء الأرصاد حذروا من ان الأمطار الغزيرة ستتواصل طوال النهار مشيرين إلى احتمال حصول انهيارات للتربة وفيضانات خطرة.

وبسبب الإعصار أغلق ما يقرب من نصف مطارات فيتنام، كما أغلقت المدارس والمكاتب في الكثير من المقاطعات الواقعة في وسط البلاد، بما في ذلك دانانغ. وسجلت أيضا انقطاعات في التيار الكهربائي.

وأعلنت السلطات مساء الثلاثاء أنها أجلت نحو 260 ألف شخص من منازلهم بما في ذلك مدينة هوين أن السياحية حيث فاض نهر هوايي.