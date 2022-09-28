افتتاح مدرسة شيدها الأهالى نجع شبانة للتعليم الأساسى فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اليوم حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة شيدها الأهالى فى قرية نجع شيبانه برفح سيناء.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء فى بيان، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم ومحافظ شمال سيناء وفى إطار متابعة مدارس المحافظة استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد 2022/ 2023م.

تم اليوم افتتاح مدرسة نجع شبانة للتعليم الأساسى بإدارة رفح التعليمية،

قام اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء وجمال عبد الناصر رئيس مركز ومدينة رفح وعواد الخليلى مدير إدارة رفح التعليمية والشيخ إبراهيم عليان والشيخ سلامه سويلم وأهل وشيوخ قرية نجع شبانة، مدرسة شيدها الاهالىً بالجهود الذاتية.

وأقام أهل القرية مؤتمرًا شعبيًا تأييدًا للدولة المصرية والقضاءعلى الإرهاب بشمال سيناء.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه فى إطار المشاركه المجتمعيه من أهل القرية وحرصهم على تقديم المكان المناسب لأبنائهم لبدء الدراسة لحين الانتهاء من بناء المدرسة الجديدة، تم بناء المدرسة.

الإفتتاح (1)



الإفتتاح (2)



جانب من الإفتتاح (1)



جانب من الإفتتاح (2)









