احذر.. 4 عادات تدمر صحة العظام أبرزها الإفراط في الملح

كتبت فاطمة ياسر

هل تعاني من ألم في العظام ومشاكل بها، إذاً عليك مراجعة العادات اليومية التي تقوم بها لأنها ربما تكون السبب في ذلك، وقد يصل الأمر إلى تدمير صحة العظام.

فهناك العديد من العادات التي يقوم بها الأشخاص وتكون خطرا كبيرا على صحتك، وصحة عظامك ، ويقدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع “healthline”، ومنها:

- الإفراط في تناول الملح قد يتسبب في انخفاض نسبة الكالسيوم بالجسم، ولذا عليك التقليل من الملح في الطعام، والهدف تقوية العظام، ونموها بشكل جيد وسليم وصحي.

-من أبرز العادات الخاطئة التي يقدمها التقرير المنشور هي ركوب الدراجة لفترة طويلة، فهذه الرياضة تعد مفيدة جدا لصحتك العامة ولصحة القلب والرئة، كما أنها تساعدك في الوصول إلي الوزن المثالي، ولكنها تؤثر على صحة العظام، هذا ما أكده التقرير، ولذا لا تمارسها لفترات طويلة.

-من أبرز العادات الخاطئة التي يقوم بها الشخص هي الإفراط في المشروبات الغازية فهذه العادة تؤثر علي صحته بشكل سلبي، وعلي صحة العظام بشكل أقوي، لأنها تقلل مستويات الكالسيوم بالجسم، وبالتالي تزيد من تعرض الجسم للعديد من المضاعفات كهشاشة العظام.

- التدخين يعد من العادات السلبية والخاطئة التي تؤثر بشكل سلبي علي صحة العظام، والسبب يرجع إلي أن العظام تتأثر بالدخان تؤثر علي أنسجة العظام، ولذا تجنبه وابتعد عنه وأقلع.