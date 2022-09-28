إزالة 65 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 527 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجه 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.



واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد 451 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و 76 حالة تعد على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.



من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي المنيا ومطاى، أمس الثلاثاء، 65 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 47 حالة تعد بالبناء على أرض أملاك دولة (الموارد المائية و الري، حماية نهر النيل، الطرق العامة، الأوقاف) على مساحة 2754 متر مربع، و18 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 14 قيراط و4 أسهم.