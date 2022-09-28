إزالة 63 حالة تعد مبانى على أرض زراعية بالشرقية ضمن الموجة 20

الشرقية - إيمان مهنى

أوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 20 وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 56 حالة تعدي بمساحة 8 ألاف و 710 متر مباني و 7 حالات تعدي بمساحه 1 فدان و3 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة..كما تم قطع المرافق عن 3 حالات تعدي بمساحه 337 متر بمركز كفر صقر وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 230 متر بمركز الإبراهيمية و4 حالات تعدي بمساحه 215 متر بمركز أبو حماد.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.



الإزالات



جانب من الإزالة



