إدارة بايدن تتبنى استراتيجية للقضاء على الجوع بين الأمريكيين بحلول 2030

كتبت رباب فتحى - وكالات

قالت وكالة اسوشيتدبرس الاخبارية الأمريكية فى تقرير لها اليوم، إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قد حددت لنفسها هدفا استراتيجيا هو القضاء على الجوع بين الأمريكيين بحلول العام 2030 من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومى يستفيد منها 300 مليون أمريكى على الأقل.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها فى البيت الأبيض انه لهذا السبب سيعقد بايدن مؤتمرا حول الجوع والتغذية والصحة يوم الاربعاء القادم سيكون هو المؤتمر الاول من نوعه الذى يعقده رئيس أمريكى منذ العام 1969 عندما عقد الرئيس الجمهورى الاسبق ريتشارد نيكسون مؤتمرا مشابها آنذاك واطلق فيه استراتيجية للأمن الغذائى للأمريكيين خلال الاعوام الخمسين القادمة فى حينه حيث اطلق ما يسمى "دمغة الغذاء" التى تستخدم حصيلتها لتوفير الطعام والغذاء الجيد للنساء والاطفال بل حتى الرضع حديثى الولادة فى الولايات المتحدة استفاد نصفهم تقريبا من هذا البرنامج لا سيما من لا يحصل منهم على رضاعة طبيعية.

لكن الوكالة الأمريكية قالت إن المؤتمر الذى سيعقده بايدن – الديمقراطى – يوم الأربعاء القادم للقضاء على الجوع بين الأمريكيين يأتى فى ظروف مغايرة عما كان الحال عليه فى زمان نيسكون حيث يشهد العالم فى زمان بايدن حاليا ازمة غذاء حادة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتباك سلاسل الامداد والتوزيع.

وتوقعت الوكالة أن ينصب تركيز الديمقراطيين بزعامة بايدن على دعم الفئات الأمريكية الأولى بالرعاية والغذاء الجيد وهم المصابون بأمراض مزمنة وأمراض التوتر المزمن والبدانة وداء السكرى وغيرها من الأمراض ذات الصلة بالنظام الغذائى الأمثل، وهو ما يماشى سياسة الحزب الديمقراطى الأمريكي.

و تفيد التقارير الواردة من واشنطن أن إدارة بايدن قد حشدت هذا الاسبوع تمويلات لا تقل عن 8 مليارات دولار أمريكى من شركات القطاع الخاص الأمريكية استباقا لعقد مؤتمر القضاء على الجوع الأربعاء القادم وهى مساهمات شاركت فيها شركات أمريكية تنتج الغذاء واخرى تنتج الدواء واخرى فى تجارة المواد الغذائية وسلاسل المراكز التجارية الأمريكية التى تعهدت بعمل خصومات للفئات التى سيستهدفها برنامج بايدن للقضاء على الجوع وتصل تلك الخصومات إلى 10% من قيم فواتير المشتروات الغذائية لهم.