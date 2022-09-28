إحالة المتهم بسرقة هواتف المواطنين فى القاهرة لمحكمة الجنح

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنح، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال استقلاله دراجة نارية وبحوزته عدد 2 هاتف محمول "مجهولى المصدر".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية قيادته، وأن الهاتفان المضبوطان من متحصلات واقعتى سرقة، كما أضاف بارتكابه وقائع آخرى بذات الأسلوب.

وأقر بتصرفه فى باقى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عملائه "سيىء النية" أمكن ضبطهم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموه بالسرقة وأضافوا بعدم سابقة تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.