أمريكا والدنمارك تبحثان الأوضاع بشأن خطي الأنابيب الروسية «نورد ستريم»

أ.ش.أ

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، ونظيره الدنماركي جيبي كوفود، هاتفيا، الأوضاع حول خطي الأنابيب الروسية "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في مياه السويد والدنمارك.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بلينكن وكوفود، بحثا هاتفيا تداعيات "العمل التخريبي الواضح" لخطي "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، وأكد بلينكن، استمرار اتحاد الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها في الالتزام بتعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

يأتي ذلك بعد رصد تسرب للغاز من أنابيب الغاز الروسية "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق.