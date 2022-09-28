أخبار الاقتصاد اليوم ..استمرار تراجع أسعار الذهب عالمياً

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات البورصة المصرية، وكذلك حركة سوق الذهب والبرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة.

التخطيط: 6281 مشروعًا فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مواصلة أعمال تقييم اللجان التنفيذية بالمحافظات للمشروعات المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة من المحافظات تتم طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة.

وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل الإيجابي والمكثف الذي يتم على مستوى كل المحافظات منذ إطلاق المبادرة، مؤكدة أن هذه العمل والتفاعل الإيجابي على مستوى محافظات مصر جميعها أمر غير مسبوق يؤكد مدى الاهتمام والوعي بالهدف من المبادرة.

ومن جانبه، أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة؛ أنه تم الانتهاء من أول وأهم مرحلة من المبادرة بنجاح، حيث وصلت المشروعات المتقدمة إلى 6281 مشروع بالفئات الست للمبادرة، موضحًا أنها مبادرة غير مسبوقة تتيح التمكين للمحافظات والمحليات مجتمعيًا وجغرافيًا.

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 682.452 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9702 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1891 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 12005 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3922 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.



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