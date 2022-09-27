5 سنوات سجنا لمتهم بتهديد شخصين فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، "ع.أ.أ" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتهديد المجنى عليهما "م.ع" محامٍ وشقيقه "أ" والاعتداء على خصوصيتهما وحرمتهما الخاصة من خلال إرسال رسائل لهما على الهاتف المحمول بقصد إزعاجهما بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وهادى هائل هريدى بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليهما، مفاده قيام المتهم بتهديدهما بقتل نجل المجنى عليه الأول وطلب 3 ملايين جنيه بسبب خلافات بين الطرفين وذلك عن طريق إرسال رسائل على الهاتف المحمول، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغين ووجهت النيابة العامة له تهمة التهديد والتعدى على الحرمة الخاصة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.