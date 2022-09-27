5 أطعمة ضرورية لتغذية البشرة وصحة الجلد

كتبت ميرفت رشاد

الجلد عضو حي ويحتاج إلى تغذية، يتم استبدال الخلايا الميتة باستمرار بخلايا شابة جديدة، عندما نأكل طعامًا مغذيًا ، تكون الخلايا الجديدة صحية ويظل الجلد مرنًا وشابًا ومتوهجًا، في حين أن اتباع نظام غذائي جيد ومغذي بشكل عام غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية والألياف سيساعد بشكل واضح ، إلا أن هناك عددًا قليلاً من العناصر الغذائية الأكثر أهمية لبشرتنا، إليك 7 مغذيات ضرورية لصحة الجلد، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

1. الحصول على مضادات الأكسدة:



الفواكه والخضراوات غنية بمضادات الأكسدة وتحمي خلايا الجلد من التلف ، سيساعدك جعل وجباتك ملونة على تغذية جسمك بمجموعة كاملة من مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة.

2. فيتامين ج حيوي للبشرة:



إنه جزيء مهم لتخليق الكولاجين، وهو لبنة بناء الجلد، الكولاجين هو ما يمنع الجلد من الترهل ويحافظ على نضارته وشبابه بالإضافة إلى ذلك ، فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية وهو ضروري لتخليق الكولاجين يتوفر فيتامين ج من الأطعمة المتوفرة بشكل شائع ويمكن تناوله بسهولة يوميًا، الليمون والبابايا والطماطم والجوافة هي أفضل المصادر وأسهلها لتضمينها في نظامك الغذائي.

3. فيتامين E :



فيتامين آخر مهم لصحة الجلد، إنه الأكثر وفرة في الجلد ويحمي من الضرر الناتج عن إنتاج الجذور الحرة بسبب الأشعة فوق البنفسجية، تنخفض مستويات فيتامين (هـ) مع تقدم العمر مما يؤدي إلى الترهل والتجاعيد، المكسرات والبذور مثل اللوز والأفوكادو والبندق والصنوبر وزيوت الطبخ مثل عباد الشمس وزيت الذرة مصادر جيدة لفيتامين هـ.

4. السيلينيوم:



هو سر صحة الجلد، حب الشباب هو علامة على انخفاض السيلينيوم، معدن مهم للبشرة ، يمنع الشيخوخة المبكرة والتجاعيد لبشرتنا من خلال تحييد الجذور الحرة التي تتلف خلايا الجلد، كما أنه فعال للغاية في الحماية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية ويمنع التصبغ، يوجد السيلينيوم في العدس والأرز البني والدجاج والمكسرات البرازيلية إلخ.

5. الترطيب دائمًا:



الحفاظ على الترطيب الجيد يعني الحصول على بشرة ممتلئة وناعمة وصحية، أي سائل خالي من السكر سيساعد في زيادة حاصل الترطيب الكلي، لذا اشرب ما يصل إلى 45 مل / كجم من وزن الجسم في هذا الطقس الرطب لتحافظ على رطوبة بشرتك وتحافظ على نضارتها ونضارتها، الماء هو الأفضل ، لكن الخضراوات والفواكه الصيفية تضيف أيضًا الكثير من الرطوبة إلى وجباتنا.