4 أعراض تحذرك من الإصابة بمرض السرطان.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

يعد الاكتشاف المبكر للسرطان أمرًا ضروريًا للعلاج الفعال، لذا من المهم إدراك العلامات والأعراض، أولاً وقبل كل شيء، يجب الحفاظ على صحتك ولياقتك بقدر الإمكان لتجنب ظهور المشاكل الصحية مثل مشاكا المسالك البولية، وإليك 4 أعراض يمكن أن تكون السرطان، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - مشاكل المسالك البولية

يحذر الأطباء من أن التغيرات في أنماط المسالك البولية قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا، أي نوع من التغييرات التي تطرأ على جهازك البولي يمكن أن يكون محل شك، كما يقول طبيب المسالك البولية دانيال كابلون ،ابحث عن التغييرات في مجرى البول ، وزيادة التبول المتكرر، والتوقف وبدء التدفق أو إضعافه، والرغبة الملحة في التبول في الليل على الرغم من أنها أقل إثارة للقلق ، لا تتجاهل أي ألم أو حرقة أثناء التبول، إذا بدأت في التسريب عند الضحك أو العطس أو السعال ، فاحذر من أن هذا يمكن أن يكون علامة مبكرة جدًا.

2 - إعياء قد يتطور التعب كعرض من أعراض سرطانات الدم ، مثل اللوكيميا والورم الليمفاوي والورم النخاعي المتعدد ، لأن هذه السرطانات تبدأ في نخاع العظام ، الذي ينتج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، قد يكون التعب أيضًا أحد أعراض السرطان النقيلي غير المشخص (السرطان الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم). وهذا أكثر شيوعًا في السرطانات التي لا يتم اكتشافها مبكرًا ، مثل سرطان الرئة أو سرطان المبيض.

3- كتل الثدي يقول الأطباء إنه لا ينبغي أبدًا تجاهل الكتل الموجودة في الثدي، كتلة الثدي ستشعر وكأنها كتلة مميزة تكون أكثر صلابة بشكل ملحوظ من بقية أنسجة الثدي، يمكن أن تتراوح الكتل في الحجم - من حجم حبة البازلاء إلى أكبر من كرة الجولف.