علامات المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا

كتبت نهير عبد النبى

المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا هي تشخيص غير شائع، حيث يشخص سرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة في معظم الأحيان، عندما يقتصر وجود السرطان على البروستاتا فقط، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد تبطئ العلاجات أو تقلص من سرطان البروستاتا المتقدم، ولكن بالنسبة لمعظم الرجال لا يمكن الشفاء من المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا ومع ذلك، يمكن للعلاجات أن تطيل حياتك وتقلل من علامات السرطان وأعراضه.





قد تتضمن علامات وأعراض المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا ما يلي:



-التبول المؤلم

-ضعف قوة التدفق في مجرى البول

-دم في السائل المنوي

-ألَمَ العِظام

-تورم كلتا الساقين

-الإرهاق

لا يزال الأطباء غير متأكدين من العوامل المسببة للمرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا.

تحدث المرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا عندما تنفصل خلايا سرطان البروستاتا من البروستاتا، وتنتشر في العقد اللمفية أو في مناطق أخرى في الجسم.

تنتشر خلايا سرطان البروستاتا خارج البروستاتا، وغالبًا تنتقل إلى:

-العقد اللمفية

-العظام

-الكبد

في حالة اشتباه طبيبك في إصابتكَ بسرطان البروستاتا، فإن الإجراءات والفحوصات ستتضمن التالي:

-اختبارات التصوير قد تساعد فحوصات التصوير طبيبك في إدراك مساحة وحجم سرطان البروستاتا لديك، و تشمل الفحوص الموجاتِ فوق الصوتية (الألتراساوند) والتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحَوْسب والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني وفحص العظام.

تعتمد الفحوصات التي تخضع لها على حالتكَ مثل ما إذا كانت العلامات والأعراض تظهر عليك.

-خزعة (عينة من الخلايا) وللتأكيد على تشخيصكَ بسرطان البروستاتا، قد يوصي طبيبكَ بإجراء خزعة لأخذ عيِّنة من الخلايا المشتبه بها ويرسلها للفحص المعملي. وفي المختبر، يمكن للأطباء فحص الخلايا وتحديد ما إذا كانت مصابة بالسرطان أم لا.