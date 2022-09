"200 عاماً من العِلْم المستمر " حملة للسياحة والآثار بمناسبة نشأة علم المصريات.. فيديو

كتب محمد أسعد

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بدءاً من اليوم، ولمدة أسبوع، حملة إعلانية إلكترونية، تحت عنوان "٢٠٠ عاماً من العِلْم المستمر "200 years of science in the making"، في العديد من دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسعودية وكندا وأسبانيا وفرنسا، بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي الذي تميزت به الحضارة المصرية القديمة.

يأتي ذلك في إطار احتفالات الوزارة خلال شهر سبتمبر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الحملة عبارة عن فيلم دعائي يلقى الضوء على نماذج من الابتكارات والاختراعات التي قدمتها الحضارة المصرية القديمة للإنسانية منذ آلاف السنين وكانت سباقة فيها وتستخدم إلي يومنا هذا، لافتا إلى أنه من هذة النماذج علي سبيل المثال الأدوات الجراحية والأطراف الصناعية وعلوم الفلك والحساب والهندسة وغيرها الكثير مما أثار إعجاب ودهشة العلماء إلى يومنا هذا.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة أنه سيتم إطلاق هذه الحملة الدعائية على وسائل التواصل الإجتماعى والمواقع الأكثر مشاهدة فى هذه الأسواق السياحية.