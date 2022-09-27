13 مليون دولار صادرات مصر من عقارب البحر فى 6 أشهر

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من "عقارب البحر" بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري 2022، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من عقارب البحر "لوبستر مجمد" نحو 13 مليون و256 ألف دولار في الفترة من شهر يناير وحتى يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و561 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 9 ملايين و695 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز إلى أن صادرات عقارب البحر سجلت في شهر يونيو الماضي فقط نحو 4 ملايين و279 ألف دولار، بينما بلغ نحو مليون و584 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليوني و695 ألف دولار.

وجاءت صادرات مصر من عقارب البحر ضمن أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 330 مليون و179 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 385 مليون و974 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و795 ألف دولار، وتضمنت قائمة أهم صادرات هذا الشهر كلا من محضرات غذائية آخر بقيمة بلغت 10 ملايين و33 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و628 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 4 ملايين و405 ألف دولار.