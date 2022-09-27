اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:40 م
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هــ، وتوجه وزير الأوقاف وجميع العاملين بالوزارة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لاحتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف ، سائلاً الله (عزوجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة ، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.
 
كانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.        
 
وقالت دار الإفتاء: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.
 
وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وأن يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا

ذكرى المولود النبوى

موعد المولد النبوى

المولد النبوى

دار الإفتاء

اليوم السابع بلس ة



الموضوعات المتعلقة

وكيل أوقاف الأقصر: دعمنا الأطفال فى 319 مسجدا ضمن البرنامج الصيفي للطفل

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 09:00 ص

تاج القرآن فوق رؤوسهم.. زفة وإنشاد دينى فى احتفالية تكريم حفظة كتاب الله بالأقصر.. تسليم 491 طفلا جوائز وشهادات تقدير.. ووكيل الأوقاف: المسابقات تسهم فى نشر حفظ كتاب الله ودعم الكتاتيب حول المحافظة.. صور وفيديو

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 09:00 م

أوقاف الأقصر تنظم فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد أبو الحجاج.. صور

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:21 م

مصرع موظف بالأوقاف صدمته سيارة بقرية المراشدة في قنا

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 01:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة