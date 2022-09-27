اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:48 م
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نقيب التمريض تشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بإصلاح منظومة الصحة

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 07:03 م
نقيب التمريض تشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بإصلاح منظومة الصحة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت: آية دعبس

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تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه بإصلاح منظومة الصحة فى مصر وتطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية ومن بينها التمريض.

وأشارت كوثر محمود إلى أن الرئيس السيسى يولى مهنة التمريض اهتماماً كبيراً، والتى هى جزء أصيل من المنظومة الصحية، لافتة إلى أن النقابة نادت على مدار السنوات السابقة بضرورة تحسين أجور وحوافز أطقم التمريض فى المستشفيات، وذلك لتحسين الوضع المادى لهم والحد من تسرب التمريض للخارج.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية تذلل كافة التحديات للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقدم الخدمات الطبية بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، وذلك من خلال التدريب والتعليم الطبى المستمر لأطقم الأطباء والتمريض بالمستشفيات والعمل على تحسين وضعهم المادة بالإضافة إلى تحسين صورتهم الذهنية لدى المواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجّه أمس خلال اجتماعه بالدكتور  مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية، وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، مما يحقق دخلًا إضافيًا للفريق الطبى يتناسب مع الجهد المبذول فى تقديم أوجه الرعاية الصحية.


نقيب التمريض

حوافز للاطباء

حوافز التمريض

كوثر محمود



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