نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ورشة "كيفية الحصول على فرصة عمل"

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ولجنة التوظيف برئاسة الدكتور محمد صلاح ورشة عمل للمهندسين وطلاب الهندسة بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى عن كيفية اجتياز المقابلات الشخصية للحصول على فرصة عمل مناسبة وتخطيها بنجاح وشارك فيها 150 مهندسا.

وفى البداية رحب الدكتور محمد صلاح رئيس لجنة التوظيف فى نقابة المهندسين بالإسكندرية بالمهندسين المشاركين فى ورشة العمل والدكتورة نهال مجدى مشيدًا بالإقبال الكبير للتسجيل فى ورشة العمل الخاصة بكيفية بتأهيل المهندسين فى مقابلات التوظيف.

كما أكد على اهمية لجنة التوظيف فى تأهيل المهندسين للحصول على الوظائف وتأهيلهم لسوق العمل والتعاون مع لجان النقابة كالتدريب و الشباب لعمل دورات و ندوات للمهندسين.

وتطرقت ورشة العمل الى كيفية الاجابة بطريقة نموذجية على الاسئلة فى المقابلات الشخصية والتدريب عليها ،التعرف على الكلمات التى يجب تجنبها خلال المقابلة، التعرف على الأخطاء اللغوية البسيطة لتجنب الوقوع فيها اثناء الاسئلة المفاجئة ، الاجابة على الاسئلة الغير تقليدية بجمل بسيطة و سهلة وتجاوز التوتر اثناء المقابلات ، التدريب عمليًا على تكنيكات الsolo interview والphone interview و الonline interview .

‏‎كما ناقشت التدريب علي معرفة تفكير المحاور ومعرفة الاسلوب الامثل فى الرد ، التدريب على كيفية الاجابة على مسئول التوظيف لكى تكون الاجابة ملائمة وتخاطب الهدف من السؤال ،التدريب على ال soft skills وكيفية منح انطباع جيد ومميز من لغة الجسد ،التدريب على التقنيات الخاصة لقياس الكفاءة ومدى الملائمة للوظيفة فى الCompetency interviews.