نشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 27/9/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:18 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 7:04
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 11:51
موعد صلاة العصر 3:16
موعد صلاة المغرب 5:52 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:14
موعد صلاة الظهر 11:42 م
موعد صلاة العصر 3:08 م
موعد صلاة المغرب 5:44 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08
وقت صلاة الظهر 11:34
موعد صلاة العصر 3:00 م
وقت صلاة المغرب 5:36 م
وقت صلاة العشاء 6:50 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 11:40 ص
موعد صلاة العصر 05: 3
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء 6:55
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