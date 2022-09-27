نائب محافظ قنا يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تقنين أراضى أملاك الدولة

قنا صابر سعيد

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا موسعا مع المعنيين بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، فى إطار المتابعة المستمرة لملف تقنين أراضى أملاك الدولة بمراكز المحافظة التسعة، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد ،وأشرف أبوالقاسم، مدير وحدة استرداد الأراضى، ومحمد حسن، مدير إدارة المواقف بقنا.

واستمع نائب محافظ قنا، لشرح يوضح معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين"، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة و المواطن على حقوقهم .

وشدد عمر على مدير وحدة استرداد أراضى الدولة بضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم فى إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.