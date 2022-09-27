اليوم السابع
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توزيع شنط وأدوات مدرسية للطلاب غير القادرين فى قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 04:19 م
توزيع شنط وأدوات مدرسية للطلاب غير القادرين فى قنا ضمن مبادرة "حياة كريمة" جانب من توزيع الشنط
قنا صابر سعيد

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نظمت مبادرة "حياة كريمة" بقنا، اليوم الثلاثاء، فعاليات توزيع شنط وأدوات مدرسية للطلاب والتلاميذ غير القادرين بالإدارة، وذلك بمدرسة الشهيدة ميار أبو السعود الإعدادية بقنا بمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وأوضح منسقي المبادرة الرئاسية بقنا، أن توزيع الشنط والأدوات المدرسية، جاء من خلال قاعدة بيانات دقيقة صادرة عن الإدارة التعليمية بنجع حمادي مشتملة هذه الفئات.

 ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تقضي بضرورة الاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية كأحد أولويات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والعمل علي تخفيف العبء عن الأسر البسيطة والأولي بالرعاية.


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

توزيع شنط بقنا

نجع حمادي

اخبار قنا



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