ميناء بورسعيد السياحى يستقبل اليخت الإنجليزى "TANUSHA" ..صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى لليخت الإنجليزي تانوشا "TANUSHA " الذي يرفع علم جزر كايمان، قادماً من تركيا، والذى يعد واحداً من أفخر وأشهر يخوت العالم، والمملوك لعائلة Krapivin ،حيث يبلغ طوله 57 مترًا وعرضه 11 متراً وغاطس 3.7 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 1507 طن .



الجدير بالذكر أنه تم بناء اليخت في عام 2009 بواسطة Feadship ، بهيكل فولاذي وبنية علوية من الألومنيوم، مدعومة بمحركات MTU السوبر، مما يمنحه سرعة إبحار قصوى، بينما تم تصميمه الداخلي بواسطة Clifford Denn Design،و يمكن لليخت الفاخر أن يستوعب أكثر من 10 ضيوف وطاقم مكون من 24 شخصًا.



ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة سياحة اليخوت بالمنطقة وجاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستقبال هذا النوع من اليخوت، فضلاً عن إهتمام الدولة المصرية بتنمية سياحة اليخوت والكروز بالبلاد و اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.



ويغادر اليخت “TANUSHA”، الميناء في نفس اليوم ليستكمل رحلته إلى دبى، وعلى متنه 13 سائحا وسائحة.



اليخت



اليخت