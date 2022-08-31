هيخلصك من الأرق وينظف جسمك.. تعرف على فوائد النعناع

كتبت فاطمة ياسر

النعناع من الأعشاب ذات المذاق الخاص، فلونه الأخضر ورائحته الجذابة تجعل الكثيرون يمليون ويسعون لتناوله بشكل مستمر.

فإذا قرأت عن فوائد تناول النعناع لا تستطيع أن يخلوا منزلك منه أبدا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع drhealthbenefits، سنتعرف على أبرز وأهم فوائد تناول النعناع، ومنها:

- يحتوى النعناع على مضادات للأكسدة، لذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقوية الجهاز المناعى، والحد من الإصابة بالفيروسات والبكتريا المضرة.

- يعمل تناولك بشكل يومى للنعناع على الحد من تخزين السموم فى الجسم، فتناولك له يساهم بشكل ملحوظ فى التخلص من السموم المتراكمة فى الجسم، وتطهيره.

- يساهم بشكل كبير تناولك للنعناع فى علاج الأرق، لأنه يحتوى على بعض العناصر الغذائية التى من دورها القضاء والتخلص من هذا الأرق.

- يعد من الأعشاب الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تقليل فرص الإصابة بأمراض القولون، ومشاكله، لأن تناوله يعمل على زيادة حركة المعدة والأمعاء، وتحسن دورها.

- تناول النعناع يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى تحسين صحة الجهاز الهضمى، وتقليل فرص التعرض لأى مضاعفات صحية مرتبطة به.