منسق "حياة كريمة" ببرج العرب: جار تشغيل أول مجمع خدمات قريبا.. فيديو

شهدت قرى ومراكز مدينة برج العرب القديم، طفرة تنموية كبرى، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاع "الخدمات " للمواطنين ويتضمن المشروع إنشاء 4 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين، يضم المجمع خدمات" السجل المدنى، مكتب التموين، الشهر العقارى، البريد".

من جانبه قال المهندس أحمد خضير، مدير إدارة التنمية بمدينة برج العرب ومنسق مبادرة "حياة كريمة"، أن المبادرة انتهت من إنشاء أول مركز تكنولوجى بالبرج القديم، والمركز التكنولوجى ببرج العرب القديم بمثابة مجمع خدمات حكومية، يضم خدمات" السجل المدنى، ادارة التموين، الشئون الاجتماعية، الشهر العقارى، والدور الأرضى مركز تكنولوجى"، لتقديم خدمة متكاملة لأهالى مدينة برج العرب القديم، وجارى حاليا تدريب العاملين بالمركز، وتشغيل المركز قريبا لتلبية احتياجات المواطنين.

ويعد مشروع حياة كريمة بمدينة برج العرب أول مشروع تنموى تشهده المدينة منذ سنوات، ويبلغ إجمالى عدد مشروعات حياة كريمة 144 مشروعا، مقسمة على 17 قطاعا، أولا 44 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى يتضمن 4 مشروعات فى وصلات الصرف، 10 مشروعات فى قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات فى وصلات مياه الشرب، 5 مشروعات فى قطاع الصحة، 5 مشروعات لإنشاء نقاط الإسعاف، 22 مشروعا فى قطاع المدارس، 6 مشروعات فى قطاع الشباب والرياضة، 5 مشروعات فى قطاع الغاز الطبيعى، مشروعان فى مجال البريد، 8 مشروعات فى قطاع الكهرباء، 9 مشروعات فى قطاع الاتصالات، 6 مشروعات لإنشاء أبراج المحمول، مشروع فى قطاع الرى، مشروع فى قطاع الزراعة، 3 مشروعات فى قطاع التضامن الاجتماعية، 4 مشروعات فى مجال المجمعات الحكومية، 6 مشروعات لإنشاء النقاط الشرطية، 4 مشروعات لإقامة المبانى المتنوعة، 8 مشروعات فى قطاع الطرق الداخلية، مشروع فى قطاع الطرق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى مشروعات سكن كريم.