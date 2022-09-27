ملكة هولندا أنيقة ببدلة باللون الأصفر فى مؤتمر عن الصحة العقلية.. صور

كتبت ريهام عبد الله

تألقت ماكسيما ملكة هولندا، في بدلة باللون الأصفر المشرق، خلال حضورها محاضرة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب، نظمتها منظمة "Mind Us"، في لاهاى.

وتحدت ماكسيما الجو الممطر، لحضور المؤتمر، وابتسمت للجماهير الملكية التي جاءت لتحيتها أثناء وصولها إلى هذا الحدث، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



الملكة ماكسيما



ملكة ماكسيما



ملكة هولندا



ملكة هولندا

وأطلت الملكة ماكسيما بإطلالة جريئة باللون الأصفر من الرأس إلى أخمص القدمين، لتتناسب مع البلوزة الحريرية المنفوشة التي ارتدتها مع بدلة صممت خصيصا لها، وأكملت الزى مع حذاء بكعب عالٍ من الجلد الأسود وحقيبة كلاتش من نفس اللون، واستخدمت اكسسوار عبارة عن أقراط متدلية سوداء.

وعادت ماكسيما وزوجها الملك ويليم ألكساندر إلى واجباتهما الملكية هذا الشهر بعد استراحة ملكية، واستمتعا بأسبوعين مزدحمين، إذ كان الزوجان في لندن الأسبوع الماضى بمناسبة جنازة جلالة الملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر أبي وقلعة وندسور.

بعد العودة من لندن، حضر أفراد العائلة المالكة يوم الميزانية، المعروف باسم Prinsjesdag باللغة الهولندية، في لاهاي، للاحتفال بالعام الحكومي الجديد.