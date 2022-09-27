معلمو وعمال مدرسة الشهيد حسن غرب الأقصر يستعدون للعام الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدرسة الشهيد حسن محمد جلال بقرية البعيرات غرب محافظة الأقصر، انطلاق المعلمين والعمال فى تجميل وكنس ومسح المدرسة إستعداداً لاستقبال أطفال القرية مع قدوم العام الدراسي الجديد، وذلك وسط أجواء من البهجة والفرحة بين الجميع.

ويقول همام أحمد همام إبن قرية البعيرات، لـ"اليوم السابع"، أنه وسط اجواء مبهجة ومميزة للغاية يقوم كافة المعلمون وأعضاء هيئة التدريس فى كافة مدارس البر الغربي وباقي مدن المحافظة، بالمشاركة بدورهم وواجبهم فى تجميل مدارسهم، ومراجعة كافة الأدوات والمواد اللازمة لدعم الطلبة والتلاميذ قبل قدوم العام الدراسي الجديد.

وفى نفس السياق قاد رجال مجلس مدينة إسنا جنوب الأقصر، بقيادة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة نظافة مكبرة بالمدارس الفنية والاعدادية والتعليم الأساسي بقرية توماس 1، وذلك إستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، بتجميل ورفع المخلفات من حول تلك المدارس لخدمة الطلبة قبل أيام من بدء الدراسة بالعام الجديد 2022/2023.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق حملات نظافة فى مختلف المدارس لرفع كفاءتها قبيل بدء العام الدراسي الجديد أول أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بشن حملات نظافة في محيط المدارس، وذلك تزامناً مع الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وشملت تلك الحملات المكثفة بمحيط المدارس، العمل على رفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط المدارس، كما شملت أعمال النظافة التطهير والتعقيم بمحيط المدارس، فضلا عن أعمال التطهير من الداخل قبل استقبالها للطلاب حرصاً على سلامتهم.

وكان قد عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعا موسعاً مع مديرى عموم المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية في المديرية والإدارات التعليمية، لوضع آليات سير وتطوير العملية التعليمية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتناول الاجتماع متابعة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب، مع تذليل العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الإنتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، كما أكد على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الإنتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسى، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والمشاتل والإدارة الزراعية وتوجيه عام التربية الزراعية.



مدرسين وعمال مدرسة الشهيد حسن غرب الأقصر ينظفون مدرستهم



تجميل مدرسة الشهيد حسن محمد جلال بقرية البعيرات



تجميل طرقات مدرسة الشهيد حسن جلال بالبعيرات



المعلمون والعمال خلال تجميل المدرسة غرب الأقصر



المعلمون والعمال خلال المشاركة فى تجميل مدرستهم غرب الأقصر



المدرسون والعمال يستعدون للعام الجديد بتجميل مدرستهم غرب الأقصر