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الأقصر تنظم احتفالية بمعابد الكرنك تزامنا مع يوم السياحة العالمى.. صور

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:27 ص
الأقصر تنظم احتفالية بمعابد الكرنك تزامنا مع يوم السياحة العالمى.. صور نائب محافظ الأقصر خلال الافتتاح
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت محافظة الأقصر بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، احتفالية داخل معابد الكرنك، وذلك للاحتفال بيوم السياحة العالمى بمشاركة ممثلى وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وهيئة التنمية السياحية، ومكاتب البرامج الأجنبية والتنمية الأثرية والتنمية السياحية بديوان المحافظة وبعض أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال وممثلى الفنادق والشركات السياحية.

وتضمنت فعاليات احتفالية يوم السياحة العالمى عروضا فنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية وعروضا غنائية وفلكلورية لطلاب المدارس مرتدين الزى الفرعونى، وعروضًا موسيقية وطابور من حملة الإعلام، وذلك بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة المدرسية وقصر ثقافة الأقصر، ومديرية التربية والتعليم، والصوت والضوء، وإدارة التنمية السياحية بمحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة.

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر إن وازرة السياحة والآثار قررت فتح جميع المتاحف والمواقع الأثرية اليوم الثلاثاء، للزيارة أمام الزائرين مجاناً وذلك بجميع محافظات الجمهورية، بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ووفقًا لقرار وزارة السياحة والآثار سيتم السماح بدخول الزائرين المصريين والأفارقة والأجانب المقيمين في مصر لجميع المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة والتابعة للمجلس الأعلى للآثار مجانا في يوم الـ 27 من سبتمبر القادم بمناسبة يوم السياحة العالمي ومرور 200 عام على نشأة علم المصريات.

ويستثنى من القرار مقابر توت عنخ امون ونفرتاري وسيتي الأول ورمسيس السادس وأهرامات الجيزة من الداخل، ويفتح المتحف المصرى أبوابه للجمهور مجانًا يوم الثلاثاء المقبل 27 سبتمبر وذلك احتفالاً بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد ونشأة علم المصريات، وذلك للمصريين والعرب ودول القارة الأفريقية والأجانب المقيمين.

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(1)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(2)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك
 
إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(3)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(4)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(4)

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(5)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(5)

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(6)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(6)

 

إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(7)
إحتفالية-بمعابد-الكرنك--(7)

 

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جانب-من-اللقاءات-بالإحتفالية-(1)

 

جانب-من-اللقاءات-بالإحتفالية-(2)
جانب-من-اللقاءات-بالإحتفالية-(2)

 

على-هامش-الإحتفالية--(1)
على-هامش-الإحتفالية--(1)

 

على-هامش-الإحتفالية--(2)
على-هامش-الإحتفالية--(2)

 

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على-هامش-الإحتفالية--(3)

 

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