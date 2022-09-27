مصر تشارك فى جنازة رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبى.. فيديو وصور

كتب: أحمد جمعة

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ممثلاً عن رئيس الجمهورية، ويرافقه سفير مصر في طوكيو، السفير محمد أبو بكر، في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس وزراء اليابان الأسبق "شينزو آبى"، والتي أقيمت بالعاصمة اليابانية الثلاثاء، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية لتمثيل الدولة المصرية في هذا الحدث الكبير.

هذا، وقام وزير النقل ومعه السفير المصري بالمشاركة في تأبين رئيس الوزراء الراحل خلال المراسم الجنائزية التي شهدت مشاركة وفود رسمية من حوالي 217 دولة وإقليم ومنظمة دولية، وبحضور ما يفوق ستة آلاف شخص، سواء من داخل اليابان أو خارجها.على صعيد متصل، وفي أعقاب ختام فعالية الجنازة شهد قصر Akasaka قيام كل من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ومعه أمين عام مجلس الوزراء "هيروكازو كاتسونو" ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بتحية الوفد المصري، حيث قام الأول بتوجيه الشكر للمشاركة المصرية الرسمية في الجنازة، وكذلك قامت حرم رئيس الوزراء الأسبق "آبى" بتحية الوفد المصري.

أعرب وزير النقل عن خالص عزاء القيادة المصرية وشعب وحكومة مصر في وفاة "آبى" الذي كان زعيماً استثنائياً لليابان وصديقاً حقيقياً لمصر، والتأكيد على عمق الروابط التي تجمع بين الجانبين.