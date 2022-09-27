مصرع وإصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى ربع نقل، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، فى المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة ملاكي رقم 9712 ن ي د، بأخرى ربع نقل 4831 ي د ج، شمال بوابة الرسوم بطريق رأس غارب، أمام مركز بني مزار، في المنيا، بسبب السرعة.

وتسبب الحادث في مصرع شخصين مجهولين، وإصابة 4 أشخاص هم كريم. ع. ع 19 سنة، وعماد. ا. ش 25 سنة، مقيمان بمحافظة أسيوط، وإبرام . ك. ح 40 سنة، مقيم بمركز مغاغة، وحمادة. م. م 19 سنة، مقيم بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام، لتلقي العلاج، والمتوفيين إلى مشرحة مستشفي حميات المنيا، وتم التحفظ على المركبة، تحت تصرف النيابة.