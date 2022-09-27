وأضاف برزيداتش - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" الناطق بالإنجليزية اليوم الثلاثاء - "نحن في خضم توترات دولية جسيمة. وللأسف جارتنا الشرقية تواصل اتباع سياسة عدوانية".

وأضاف المسؤول البولندي: "إذا كان هذا الجار قادرا على سياسة عدوانية ذات طبيعة عسكرية في أوكرانيا، لذا من الواضح أننا لا يمكننا أن نستبعد أي استفزازات، من بينها، في أجزاء من أوروبا الغربية".

وشدد برزيداتش على ثقته في أن إطلاق خط أنابيب البلطيق سيستكمل "دون اضطرابات"، وسيبدأ ضخ الغاز هذا الخريف لكي تصبح العائلات البولندية مؤمنة.

وكانت السلطات الدنماركية والسويدية أعلنت، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، رصد تسرب غاز في موقعين من "نورد ستريم 1" الذي يربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق، وذلك غداة الإعلان عن تسرب غاز في خط "نورد ستريم 2".

تجدر الإشارة إلى أن بولندا والنرويج والدنمارك افتتحت اليوم خط أنابيب غاز استراتيجي، حيث سيسمح لـ"وارسو" بأن تصبح مستقلة عن الإمدادات الروسية.