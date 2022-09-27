"جازبروم" الروسية: وقف ضخ الغاز إلى أوروبا عبر "نورد ستريم" بشكل تام

موسكو (أ ش أ)

أعلنت شركة جازبروم الروسية توقف ضخ الغاز الروسى إلى أوروبا عبر "نورد ستريم" بشكل تام، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستمر حتى يتم إصلاح الأضرار التى لحقت بالمعدات.

وذكرت شركة "جازبروم" فى بيان اليوم الثلاثاء، "أن ضخ الغاز عبر أوكرانيا سيبقى على حالة بمقدار يبلغ حوالي 42.4 مليون متر مكعب يوميًا"، موضحة أنه أثناء صيانة آخر وحدة ضخ غاز كانت تعمل في خط أنابيب "السيل الشمالي" تم اكتشاف تسريبات للزيوت، ولذلك تم وقف ضخ الغاز عبر الخط بشكل تام حتى تتم إزالة الأعطال.

وتشير وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه وفقا للمعلومات الواردة من شركة "سيمنس" الألمانية لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح مثل هذه الأعطال.

وكان رئيس شركة "جازبروم" أليكسي ميلر، أعلن -في وقت سابق- أن شركة "سيمنس" لا تملك عمليا أي إمكانية لإصلاح وحدات الضخ في الخط بشكل دوري.

وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن سبب انخفاض الضغط في خطوط أنابيب نقل الغاز الروسي "نورد ستريم" و"نورد ستريم-2"، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، قد يكون ناجما عن أعمال تخريبية جرى تنفيذها بشكل متعمد، مشيرة إلى أن هيئات الأمن الألمانية بدأت التحقيق في أسباب الحادث.