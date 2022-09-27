محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم العالمى للسياحة فى معبد دندرة.. صور

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمى للسياحة الذى أقيم بمعبد دندرة تحت شعار «إعادة التفكير فى السياحة»، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حموده، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأيمن هندى، مدير عام منطقة آثار قنا، وحسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وأنور جمال مدير عام الثقافة، وطارق لطفى، رئيس مدينة قنا، وعبدالحكيم الصغير، مدير معبد دندرة، وعدد من السائحين الذين جائوا إلى قنا لزيارة معبد دندرة.

وقال محافظ قنا، أن الإحتفال باليوم العالمى للسياحة يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار «إعادة التفكير فى السياحة»، بهدف زيادة الوعى وإظهار دور السياحة داخل المجتمعات على المستوى الاجتماعى والثقافى والسياسى والاقتصادى، مؤكدا أن الحكومة المصرية تهدف إلى الإرتقاء بالمنتج السياحى المصرى من أجل زيادة الحركة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة وفتح أسواق سياحية جديدة.

وأضاف الداودى، أن معبد دندرة من المعابد الفريدة، التى تحظى باهتمام السائحين من مختلف أنحاء العالم، موضحا أنه من أكبر المعابد المكتملة الأركان فى مصر، حيث يوجد به سقف وجوانب، ويعود للإله «حتحور» رمز الجمال والخصوبة والنيل، لافتًا إلى أن المنطقة المحيطة للمعبد تزخر بالكثير من الآثار الفرعونية مثل الهيكل الرئيسى لمعبد «حتحور» ومعبد ولادة إيزيس والبحيرة المقدسة.

شهد الاحتفال عددا من العروض الفنية قدمتها الفرقة القومية للفنون الشعبية مثل ( التنورة – تابلوه النوبة)، والتى حازت على إعجاب الحاضرين الذين استمتعوا بتلك الفقرات التراثية المميزة، بالإضافة إلى عدد من العروض التى قدمها طلبة وطالبات مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات.

وعلى هامش الاحتفال تفقد محافظ قنا معرض للأسر المنتجة بالمعبد والذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالتعاون مع المحافظة، حيث يضم المعرض عدد من منتجات الأسر التسويقية والجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال الحرف التراثية واليدوية حيث ضمت منتجات من ( الفركة والفخار والخزف والمشغولات الخشبية والأكسوارات )، ويأتى المعرض ضمن خطة الدولة لإقامة المعارض الإنتاجية فى المناطق السياحية، وتسويق المنتجات التراثية لزائرى المعبد للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.



الاحتفال باليوم العالمى للسياحة



اللواء أشرف الداودي يشهد الاحتفال باليوم العالمي للسياحة