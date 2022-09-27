محافظ شمال سيناء يعلن تخصيص 8 ملايين جنيه لحفر الآبار بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي اهتمام الدولة والقيادة السياسية بسيناء، وخاصة محافظة شمال سيناء.

وقدم المحافظ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقدت برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، واللواء وائل طاهر، مساعد مدير الأمن، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدلي اليماني مساعد المحافظ لقطاع وسط سيناء، وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافطة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري مديريات الخدمات والإدارات المركزية والإدارات المعنية بالديوان العام، التهنئة بمناسبة ذكري السادس من أكتوبر المجيدة والعام الدراسي الجديد.

وأشار المحافظ إلى أنه على رمال سيناء سطرت بطولات عظيمة من القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء، مؤكدا علي احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة من خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات بمختلف مدن المحافظة.

وأعلن المحافظ عن تلبية جميع الوزارات والهيئات لجميع مطالب المحافظة، بجانب قيام مؤسسات الدولة بضخ استثمارات كبيرة في خلال الفترة الماضية.

كما وجه المحافظ الشكر إلى مختلف الجهات الحكومية علي الجهود المبذولة في عودة الحياة إلي طبيعتها بقري الشيخ زويد، خاصة قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم، مؤكدا علي تخصيص مبلغ 8 ملايين جنيه لحفر الآبار بالشيخ زويد، و4 ملايين أخري لمضاعقة مبلغ المستحقين لتكافل وكرامة بالشيخ زويد.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مجالس المدن والإدارات التعليمية للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد، مؤكدا علي رفع كفاءة 14 مدرسة بقري الشيخ زويد.

وأشار المحافظ إلى تركيب عدادات مسبوقة الدفع في دور العبادة علي مستوي المحافظة، معلنا عن تشكيل لجنة من مجالس المدن والأوقاف والكنيسة للمرور علي دور العبادة والتأكد من أحمال الكهرباء، لمجابهة الحرائق.

ووجه المحافظ بالتصدي للتعدي علي الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسحب بطاقة التموين والبطاقة الزراعية، طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء، بجانب توقيع عقوبات رادعة علي مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة، من بين تلك العقوبات الحجز الإداري.

وأكد المحافظ علي اهتمام الدولة بالمواطنين والعمل علي مواجهة غلاء الأسعار، من خلال المرور على الأسواق التجارية والتأكد من أن الأسعار في متناول الجميع، بجانب التوسع في إقامة المعارض والشوادر والمنافذ المتحركة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار،موجها مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء بانشاء سويقات بمختلف مدن المحافظة على أن تكون قريبة من مواقف السيارات، تيسيرا على المواطنين.

وأشار المحافظ إلى مشاركة مدن المحافظة في المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، موجها مجالس المدن والجهات المعنية بزراعة الأشجار.

وظاعطي المحافظ تعليماته بصرف المرتبات في مختلف الجهات الحكومية على منظومة المرتبات الجديدة "البيرول"، وتفعيل المراكز التكنولوجية في مجالس المدن لاستخراج التراخيص، لافتا الي أن نقل الموظفين او انتدابهم لا يكون الا بموافقة السلطة المختصة، مؤكدا علي التصديق علي الأجازات الخارجية للموظف او من ينوب عنه من أقارب الدرجة الأولى أو بتوكيل رسمي لشخص آخر، لأنها تعد مصدر دخل للعملة الصعبة.

ووجه المحافظ بالاهتمام بنظافة مدينة العريش بالتنسيق بين شركة النظافة وإدارة البيئة بمجلس المدينة، مؤكدا علي ان المحليات ليس لها سلطة علي المنشآت السياحية.

واستعرض كلا من عزيز مطر ورحمي بكير ورياض اسماعيل وجازي سعد أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة، عدد من مطالب المواطنين، من بينها فتح عدد من الميادين والشوارع المغلقة وتخفيف الإجراءات الأمنية ووالاهتمام بنظافة وتجميل مدينة العريش وسرعة إعادة الشيئ لأصله وزيادة سرعة الانترنت الأرضي بالتزامن مع عودة الدراسة وإيجاد منظومة لتوفير مياه الشرب للمواطنين دون انقطاع ومجابهة انقطاع الكهرباء وسرعة الانتهاء من رصف المحاور والطرق الجديدة وتخصيص قطعة أرض لاقامة نادي للهجن والفروسية وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين في وسط سيناء.