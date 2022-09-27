محافظ سوهاج يلتقى اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

سوهاج عمرو خلف

التقى اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، والدكتورة سحر وهبى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، والدكتورة نجاة موسى منسق المبادرة، وممثلى وزارات التخطيط، والاتصالات، والبيئة، وأعضاء اللجنة .

تناول اللقاء عرض آخر مستجدات أعمال اللجنة بخصوص تقييم المشروعات المتأهلة طبقا لمسطرة التقييم الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قامت اللجنة بتقييم 21 مشروعا، واختيار 6 مشروعات منها؛ لتمثيل المحافظة في مؤتمر الأقصر التحضيري، تمهيدا للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ cop27.

وعقدت اللجنة، اليوم، مقابلات مباشرة، وأجرت حوارا مع 13 من أصحاب المشروعات التى تم التقدم بها، ومناقشتهم فى الأفكار والموضوعات المقدمة، وعرض تقرير نهائى على المحافظ.