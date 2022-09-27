رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد القومى لحقوق الإنسان لتنفيذ خطة التوعية لمنسوبيها

سوهاج محمود مقبول

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى ضم سعيد عبد الحافظ مقرر لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان وعضو بالمجلس، فاتن فؤاد باحثة باللجنة، وطارق سيد مدير فرع المجلس بسوهاج، وذلك لمناقشة آليات التعاون المشتركة بين الطرفين.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، أن اللقاء جاء بناءًا على ماتم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الجامعة لمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، موضحًا أنه تم مناقشة خطة العمل التى سيتم تنفيذها بداية من العام الدراسى الجديد، والتى تشمل عقد مجموعة من الندوات ونماذج المحاكاة واللقاءات التوعوية مع جميع منسوبى الجامعة، وذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعرف على وثيقة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف سعيد عبد الحافظ، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يولى إهتمام كبير بالشباب بإعتبارهم قادة المستقبل، ويسعى دائمًا لنشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، لافتًا إلى أن رئيس الجامعة وافق على بدء تنفيذ خطة المجلس مع بداية العام الدراسى، والتى تدور حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كونها رؤية والتزام قانونى وواجب يجب أن يتمتع به كل مصرى دون تميز، إلى جانب تعريف المجتمع الجامعى بالأدوار التى يقوم بها المجلس لتنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، وللتأكيد على مبادئ ومفاهيم الديمقراطية.