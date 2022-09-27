اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: إزالة مبنى مخالف على مساحة 148 مترا بمنطقة الحظائر القابوطى الجديد

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:29 م
محافظ بورسعيد: إزالة مبنى مخالف على مساحة 148 مترا بمنطقة الحظائر القابوطى الجديد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إزالة مبنى مخالف في منطقة حظائر القابوطي الجديد بحي الجنوب، وذلك استمرارا لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة. 

 

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي واصلت حملاتها المكبرة في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث تم إزالة مبنى مخالف على مساحة 148م بمنطقة الحظائر القابوطى الجديد.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.


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