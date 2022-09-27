محافظ المنيا يواصل دراسة المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، ترأَس أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لمراجعة المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة لتمثل محافظة المنيا، حيث أكد المحافظ أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.



جاء ذلك بحضور، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية من وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتستمر أعمال اللجنة التنفيذية لاختيار المشروعات حتي الخميس 29 سبتمبر الجاري.



أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.



هذا وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).