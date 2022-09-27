اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 02:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنيا يواصل دراسة المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:55 م
محافظ المنيا يواصل دراسة المشروعات المتقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية جانب من الإجتماع
المنيا ــ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء ، ترأَس أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لمراجعة المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة لتمثل محافظة المنيا، حيث أكد المحافظ أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
 
جاء ذلك بحضور، رشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار ومنسق المبادرة بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية من وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتستمر أعمال اللجنة التنفيذية لاختيار المشروعات حتي الخميس 29 سبتمبر الجاري.
 
أكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

هذا وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).
 
 
 
 


 

 


مؤتمر المناخ

تغير المناخ

المشروعات الخضراء

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. بوتين يمنح الجنسية الروسية للمخابراتى الأمريكى "سنودن".. سلطنة عمان: نتمنى نجاح مؤتمر المناخ في مصر الشقيقة.. "جوتيريش" يدعو العالم لإنهاء حقبة "الابتزاز النووي"

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 12:00 ص

مندوب سلطنة عمان بالأمم المتحدة: نتمنى نجاح مؤتمر المناخ في مصر الشقيقة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 08:36 م

قبل 40 يوما على مؤتمر المناخ.. 35 مشروعا ترسم شرم الشيخ الخضراء استعدادا لـcop27.. مبان صديقة للبيئة وممشى أهل مصر بسيناء.. وتطوير المراكز التجارية والأسواق.. وإدارة متكاملة للمخلفات الصلبة.. ومنظومة نقل مستدام

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 02:29 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة