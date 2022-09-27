"الخير فى بلدنا كتير".. حصاد محصول الأرز بالشرقية وسط فرحة المزارعين.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

بدأ المزارعين فى محافظة الشرقية، حصاد محصول الأرز وسط فرحة عارمة بكل البيوت، بقدوم الخير من محصول الأرز الذي يعد محصولا استراتيجيا باعتباره من أهم المحاصيل الزراعية، وإنه وجبة أساسية ورئيسية على موائد الأسرة المصرية فهو من أكثر المحاصيل التى يتم استهلاكها من الشعب المصري.

"اليوم السابع"، التقى أحد المزارعين بمركز كفر صقر محافظة الشرقية ، أثناء الحصاد حيث بدأت آلة الحصاد فى أرضه ومعه أشقائه وعدد من العمال لمباشرة الحصاد.

وقال الحاج السيد عثمان من قرية الشوافين مركز كفر صقر محافظة الشرقية أنه وأسرته فى سعادة غامرة بعدما انتهى من خدمة محصول الأرز وسيتم تحصيل أرباح كان فى انتظارها لمدة تزيد عن أربعة أشهر زرع وقلع فى عرضة ورواها ووضع فيها الأسمدة والكيماويات كل هذا ليصل لهذه اللحظة التى سيكافأه الله بهامش ربح يرضيه.

وقال إنه جهز الأرض للزراعة فى بداية شهر مايو الماضى بعد حرثها وتمهيدها بالليزر وجهز تقاوى 108 وهي من أجود أنواع الأرز وتمت الزراعة وبدأ فى مراعاة الزراعة حتى أنبتت ووضع فيها أسمدة كيماوية وأيضا رش المحصول بالأدوية لوقف الآفات وفى النهاية من الله علينا بالخير ليكون إنتاج الفدان متوسط 4 طن.

وقال المهندس محمد الشبراوى مهندس زراعى بالمعاش، أن محصول الأرز هذا العام أنتاجه جيد وقد قامت الزراعة بمجهودات عظيمة لإرشاد المزارعين وتوفير التقاوى الجيدة والتى تعطى انتاج وفير يعود بربح مرضى للفلاح أن الزراعة قدمت كافة الخدمات اللازمة للمزارعين وفى مقدمتها توفير التقاوي والحقول الإرشادية مكافحة الآفات الزراعية والإرشاد الزراعي والجولات الميدانية والميكنة الزراعية.

وقدم معلومة للمزارعين عند حصاد الارز أن يبدأ المزارع فى الحصاد بمجرد اكتمال نمو السنبلة حتى لا تنام عيدان المحصول ويجد المزارع صعوبة فى الحصاد



الحصاد



تفريغ الارز بعد حصاده



فى الحقل