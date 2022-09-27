محافظ الإسماعيلية يوجه بإنارة مقابر مدينة المستقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالبدء في تنفيذ خطة إنارة شاملة لمقابر المسلمين بمدينة المستقبل، وذلك استجابة لمطالب المواطنين لإنارة المقابر للحفاظ على حياة المواطنين المترددين على المقابر ولتسهيل قيامهم بمراسم الدفن خاصةً الليلية.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية أمس بالبدء في أعمال إنارة شاملة بمقابر مدينة المستقبل كمرحلة أولى بتركيب 75 كشافا وشد أسلاك وتركيب حوامل وإنارة جميع الأعمدة الموجودة.

وأوضح رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية أن المرحلة التانية من أعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة ستبدأ خلال يومين بعد انتهاء المعاينة لإتمام إصلاح الكشافات و الأعمدة التالفة.