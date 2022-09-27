تحرير 106 محاضر تموينية خلال حملة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ضرورة تكثيف أعمال مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع والتلاعب فى الأسعار.

وتنفيذا لتلك التوجيهات شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية أسفرت عن تحرير 106 محاضر، منها 15 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، و محضران بيع بأزيد من السعر، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجارى"، و18 محضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن مخازن.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و25 محضرا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز، و5 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر للتصرف في الدقيق.

وأكد وكيل مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية أن الحملة أسفرت عن ضبط 60 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط أحد المخابز لتصرفه في كمية تقدر بـ 4.5 طن دقيق بلدي مدعم.

مضيفًا أن الحملات تتم بشكل يومي؛ لضبط عمل الأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين.