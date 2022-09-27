محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات الأخيرة بعمارات الإسكان الاقتصادى بالقنطرة غرب

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اليوم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مشروع عمارات الإسكان الاقتصادي للشباب بالقنطرة غرب، و رافقه المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بحضور المهندس علي هيصم مدير عام الإسكان بالإسماعيلية و المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب و المهندس مارون إسحاق مستشار التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية بالإضافة إلى مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

وخلال الجولة التفقدية، وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من تشطيب العمارات و رفع مستوي التشطيب النهائي و إعادة تخطيط الموقع العام و توصيل المرافق الرئيسية لبدء تسليم الحاجزين أولًا بأول فور الانتهاء من الأعمال.

كما وجه بشارة بتشكيل لجنة تضم كل من مدير عام الإسكان و مستشار التخطيط المروري و مدير الشركة المنفذة لإعداد دراسة المخطط للموقع العام مع دراسة بعض التعديلات في الواجهات و التركيبات الصحية.

و يبلغ عدد الوحدات 8عمارات، شملت المرحلة الأولى 4 عمارات و الثانية 4 عمارات، و أمر المحافظ بدراسة إمكانية بناء عمارتين آخرتين للوفاء بالسادة الحاجزين بهذا الموقع، وأشار المحافظ إلي الدور المجتمعي للشركة المنفذة التي تقوم باستكمال الأعمال بمسجد الرحمة المجاور للعمارات.

وجدير بالذكر أنه من خلال الاتصالات المكثفة التي أجراها اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ لحل مشكلة عمارات الإسكان الاقتصادي المتوقفة منذ أكثر من 14 عام ، نجحت جهود محافظ الإسماعيلية بتوفير اعتمادات مالية من وزارة المالية و وزارة التخطيط كدفعة أُولى 50 مليون جنيه، و تم البدء في 4 عمارات بالفعل بالقنطرة غرب.

يذكر أن الأعمال قد تم الانتهاء منها في وقت قصير منذ استلام الشركة في منتصف شهر يوليو الماضي و تم الانتهاء من 4 عمارات حتى الآن و تبدأ المرحلة الثانية بالاربع عمارات المتبقية.