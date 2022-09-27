محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس يفتتحان أعمال تطوير المستشفى التخصصى

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على تضافر كافة الجهود داخل المحافظة استعدادا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل، مثمناً دور مستشفيات جامعة قناة السويس التى تمثل الأساس لنجاح تلك المنظومة بما لديها من كوادر بشرية وأطقم طبية وهيئة تمريض ذات كفاءة عالية، مقدماً التهنئة لأهالى محافظة الإسماعيلية بتطبيق تلك المنظمومة الهادفة التى يتبانها ويدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل خدمات صحية أفضل لكل مواطن على أرض مصر.

جاء ذلك أثناء افتتاح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم بالمستشفى التخصصى لجامعة قناة السويس.

وبحضور الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور عادل حسن المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية والدكتور خالد السيد مدير المستشفى التخصصي والدكتور أحمد الليلى مدير العمليات والدكتور محمد القشاوي مدير الشئون العلاجية والدكتور أحمد مسعد والدكتور محمد صلاح.

وقدم الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة عرضاً تفصيلياً حول عملية التطوير التى ضمت 4 غرف عمليات مجهزة بأحدث الإمكانيات والتقنيات الحديثة ، كما شاهد محافظ الإسماعيلية أعمال التجديد ورفع الكفاءة للدور الأول داخلى حيث تم تجديد 19 غرفة بواقع 10 غرف درجة أولى و 9 غرف زوجى ثم صعد محافظ الإسماعيلية للدور الخاص بوحدة العناية المركزة الجديدة والذى يضم علاج السكتة الدماغية، وعناية الكيد وغرفة تلقى علاج الأورام وغرفة عناية مركزة .

وشاهد محافظ الإسماعيلية المنطقة المخصصة لإنشاء مستشفى طب وجراحة الاطفال، حيث أكد رئيس جامعة قناة السويس أنه يجري العمل حاليًا على إنشاء مبنى العيادات الخارجية، الذى يضم بدروم، ودور أرضي، ودورين علويين، وفقًا للمعايير العالمية، بتكلفة قدرها 193 مليون جنيه؛ بهدف تقديم خدمة طبية شاملة لمرضى إقليم القناة وسيناء المترددين على المستشفيات الجامعية.

وأشار مندور إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الأقسام الداخلية يونيو الماضى، وأن العمل الآن يسير على قدم وساق بالمرحلة الثانية لتطوير ورفع كفاءة الأقسام والتى من المنتظر أن تنتهى فى غضون سته أشهر، لافتاً إلى أن عمليات تأهيل الأقسام الداخلية للمستشفى الجامعي يأتى بتكلفة مبدئية قدرها 265مليون جنيه؛ تمهيدًا لانضمام المستشفيات الجامعية لمنظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للمبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في منطقة سيناء والقناة.

فى سياق آخر، أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمد سعد زغلول نائباً لرئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث.

هذا وبعث الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس برقية تهنئة للدكتور محمد سعد زغلول لثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنياً له التوفيق والسداد فى المهمة الموكله إلية متمنياً أن يشهد القطاع فى ظل قيادته مزيد من الازدهار والنجاح للبحث العلمي والباحثين بالجامعة وأن يتوجه البحث العلمي بالجامعة مستخدماً كل إمكانياته لخدمة المجتمع والارتقاء به فى وقت أصبح البحث العلمى حتمياً لتقدم الأمم مؤكداً أن الجامعة تعقد على قطاع الدراسات العليا والبحوث الكثير من الآمال في ظل منطقة واعدة هي إقليم القناة وسيناء الذي يحتاج إلى مزيد من الأبحاث العلمية للمساهمة في بناء مشروعاته العملاقة.

يُذكر أن الدكتور محمد سعد زغلول شغل العديد من المناصب الإدارية أهمها عميدًا لمعهد التقنية الحيوية للدراسات العليا، ثم عميدًا للعلوم، ومديرًا للمعامل المركزية بالجامعة، فعميداً لمعهد الدراسات الأفروآسيوية ومديراً لمركز تنمية الموارد البشرية قن قائماً بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.