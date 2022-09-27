مجلس شئون التعليم بجامعة الأقصر يناقش الاستعداد للعام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، على انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة بجميع الكليات، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، وبحضور الوكلاء وممثلي الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بالجامعة لمناقشة مجموعة من الإجراءات الهامة إستعدادًا لبدء الدراسة.

واستهل الدكتور حمدي محمد حسين، الجلسة بتقديم التهنئة لوكلاء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، موجهاً بسرعة الانتهاء من الكتاب الجامعي لتسليمه للطلاب، والإعلان عن الجداول الدراسية خلال الأسبوع الأول للدراسة، حيث وافق المجلس على نظام التحويل من وإلى كليات مناظرة وغير المناظرة بجامعات أخرى، وذلك حسب القواعد والنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة أن لجنة فحص تحويلات الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى والمنقولين إلى الفرقة الثانية للعام الجامعي 2022-2023، من كلية الطب بجامعة جنوب الوادي إلى طب الأقصر، قررت قبول الطلاب المحولين وذلك بعد عمل المقاصة، وتحديد المواد المعفى منها والمواد المحملة بها، ووجه رئيس الجامعة بوجود عدد من أعضاء هيئة التدريس خلال إجازة السبت، لتوجيه الطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، والرد على استفساراتهم حرصًا من إدارة الجامعة على التيسير على الطلاب بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد.

وكان قد عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 42، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبحضور السادة الأعضاء، وذلك لمناقشة خطة الجامعة واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة التجهيزات لبدء أعمال التسكين للطلاب بمدن الجامعة، وناقش المجلس بعض الموضوعات الهامة، منها اعتماد الخطة الخمسية بعد تعديلها لكليات الجامعة، وتحديد مواعيد الكشف الطبي لطلاب الجامعة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023م، إلى جانب إنشاء مركز علوم المصريات، تابع لكلية الآثار بالجامعة.