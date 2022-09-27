جامعة الأقصر تعلن إجراءات وموعد التسكين بالمدن الجامعية

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة المدن الجامعية، لمناقشة قواعد قبول الطلبة والطالبات للسكن بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2022 /2023 م، حيث استهل رئيس الجامعة الجلسة، بتهنئة أعضاء المجلس ببدء العام الدراسى الجديد، موجهًا بإتاحة كل الخدمات المعيشية وسبل الراحة بالمدن، حرصًا على توفير المناخ الملائم للطلاب ليساعدهم فى عملية التحصيل الدراسى.

وأعلن مجلس إدارة المدن الجامعية أنه بشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطالبات (القدامى - الجدد)، فسيتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( ممتاز ) جميع الكليات، وتقدير ( جيد جداً – جيد) كلية الفنون الجميلة بمباني المدن الجامعية ( الراوي بالأقصر) ما عدا كلية الطب والسياحة والفنادق، ويتم تسكين الطالبات القدامى المقيمات العام السابق والحاصلات على تقدير ( جيد جداً – جيد ) جميع الكليات، وتقدير ( ممتاز) كلية الطب وكلية السياحة والفنادق بمباني المدن الجامعية (بالمدن الجامعية بطيبة) ما عدا كلية الفنون الجميلة.

أما بالنسبة للطالبات الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 من عام 2004 م جميع الكليات بمدينة ( الراوي بالأقصر طالبات)، والطالبات الجدد المحققين نفس الشروط من كلية الطب وكلية السياحة والفنادق يقيمون بالمدن الجامعية بطيبة.

وبشأن قواعد القبول بالمدن الجامعية بالنسبة للطلبة الذكور ( القدامى - الجدد )، فسيتم تسكين الطلبة الذكور القدامى مقيمين العام السابق والحاصلين على تقدير ( ممتاز - جيد جداً ) جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة، وبالنسبة للطلبة الذكور الجدد يتم تسكين مواليد عام 2005م بالكامل جميع الكليات وشهور 12 – 11 – 10- حتى 20/9 من عام 2004 م جميع الكليات بمباني المدن الجامعية طلبة بطيبة، وعن موعد التسكين؛ فمن المقرر أن يتم تسكين جميع الطلاب المحققين للشروط السكن بالمدن الجامعية، بدءاً من يوم الخميس الموافق 29/9/2022 م بعد سداد رسوم الإقامة بالمدن الجامعية.

وبشأن إجراءات التسكين، فبالنسبة لطلاب الفرقة الإعدادى والأولى مستجدين يتم تسكينهم بعد ختم إيصال السداد من شئون الإقامة وذلك لاستلام ( 2 صورة شخصية + 2 صورة بطاقة الرقم القومى + بطاقة الترشيح + بطاقة ولى الأمر)، وذلك للتأكد من صحة البيانات المدونة على نظام المدن الجامعية، واستخراج الكارنيهات وتحرم من السكن كل من خالفت أوراقه الرسمية شروط القبول بالمدن الجامعية.