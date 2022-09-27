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مجلس النواب الليبي يوافق على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 01:59 م
مجلس النواب الليبي يوافق على زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار مجلس النواب الليبى
كتب: أحمد جمعة

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صوت أعضاء مجلس النواب الليبى بالموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور من 500 إلى ألف دينار، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الثلاثاء، المخصصة للنظر في مشروع قانون جدول المرتبات الموحد في ليبيا.

وقال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إنه من الممكن أن تستمر المداولات حول المشروع لعدة جلسات، لكن هناك توافق الآن حول ما يخص الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى موافقة الأعضاء بالأغلبية على الحد الأدنى المقترح. 

والخميس الماضى، دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية يوم الثلاثاء، الموافق 27 سبتمبر، في مدينة بنغازى.


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